Эксперт: коронавирус при дальнейшей мутации сможет поражать репродуктивные органы детей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Дальнейшие мутации нового коронавируса в будущем могут привести к поражению репродуктивных органов детей, так как во время пубертатного периода в органах подростков вырабатывается большое количество рецепторов, которые притягивают вирус. Такое мнение на пресс-конференции в среду выразил педиатр, вирусолог Евгений Тимаков.

"После 12-летнего возраста организм ребенка начинает созревать, наступает пубертатный период, и количество рецепторов [помогающих проникать коронавирусу в организм] в разы увеличивается в репродуктивных органах, причем там есть сразу три этих механизма проникновения к нам в организм", - сказал он.

Тимаков также отметил, что научных данных о том, как дельта-штамм коронавируса влияет на детей, пока нет, однако известно, что дети стали болеть чаще. По его словам, сейчас много болеющих ковидом детей, однако с тяжелыми формами заболевания - единицы. "Надо понимать, что большая часть детишек уже имеют иммунитет к коронавирусу, они в скрытой форме [переболели], у них как раз тот самый Т-клеточный пластический иммунитет, длительный, стойкий", - пояснил он.

Говоря о вакцинации детей от коронавируса, эксперт отметил, что это может быть показано для определенных групп подростков и с 14 лет, в частности, для детей с хроническими заболеваниями и эмоциольно-активных детей, которых очень сложно заставить носить маски. "При условии доказанности, безопасности вакцины, ее исследования на базах хороших клиник, в будущем, я думаю для этих детей вакцинация может быть по эпидпоказаниям", - заключил Тимаков.