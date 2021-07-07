Впервые за год в регионе Мадрид за сутки не зафиксировали умерших из-за коронавируса

МАДРИД, 7 июля. /ТАСС/. Власти автономного сообщества Мадрид впервые за год не зафиксировали за минувшие сутки ни одного умершего из-за нового коронавируса. Об этом региональное правительство сообщило в среду в Twitter .

"Во вторник, 6 июля, в Мадриде не было зарегистрировано ни одного погибшего из-за COVID-19, - уточняется в публикации. - Это впервые с 28 июля 2020 года".

С начала распространения нового коронавируса в 47-миллионной Испании было выявлено более 3,88 млн случаев заражения (из них 737 тыс. - в Мадриде), свыше 80,9 тыс. пациентов умерли. В конце октября прошлого года правительство ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого завершилось 9 мая текущего года. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящий момент более 40% жителей страны были полностью привиты от коронавируса.