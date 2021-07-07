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Пандемия COVID-19
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Институт Роберта Коха заявил, что дельта-вариант стал доминирующим штаммом в ФРГ

Он вытеснил вариант "альфа", который был сильно распространен в Европе в первые месяцы 2021 года

БЕРЛИН, 7 июля. /ТАСС/. Дельта-вариант впервые стал доминирующей мутацией коронавируса в Германии. Об этом сообщается в опубликованном в среду докладе Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

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"С конца июня 2021 года дельта-вариант с долей распространения 59% стал доминирующим штаммом коронавируса в Германии. Он вытеснил вариант "альфа", который был сильно распространен в Европе в первые месяцы 2021 года", - говорится в сообщении института. В организации исходят из того, что почти две трети всех подтвержденных случаев заражения коронавирусом приходится на штамм "дельта" и лишь треть - на "альфа". В конце июня на долю последнего приходилось 33% случаев.

При этом число случаев заражения дельта-вариантом в течение одной недели выросло с 37% до 59%. Ранее глава Минздрава Йенс Шпан предупреждал о том, что этот штамм в июле станет доминирующим в стране.

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ГерманияПандемия COVID-19
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