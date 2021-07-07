Археологи обнаружили в средневековом склепе Ингушетии череп женщины со следами трепанации

МАГАС, 7 июля. /ТАСС/. Археологи в Ингушетии в рамках антропологической экспедиции 2021 обнаружили на территории средневекового башенного селения череп женщины, которой была проведена трепанация, сообщил ТАСС заместитель руководителя ГКУ "Археологический центр им. Е. И. Крупнова" Умалат Гадиев.

"На территории средневековых склепов в архитектурном комплексе Кяхк мы обнаружили череп женщины со следами трепанации. Работа хирургов довольно высокого уровня. Антропологи, работающие с нами, и прекрасно знающие кавказские материалы, заявляют, что это первый такой случай в их практике", - сказал Гадиев.

По его словам, найденные останки необходимо исследовать для составления полной картины. Как сообщили ТАСС в пресс-службе историко-географического общества "Дзурдзуки", находка была сделана в рамках второй палеоантропологической экспедиции, в которой помимо археологов принимают участие сотрудники Центра физической антропологии Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, а также научно-исследовательской организации НПЦ "Эврика".

"Основная задача данной экспедиции - изучение антропологического состава средневекового населения предгорной и горной Ингушетии, установление сходства или различия жителей разных ущелий между собой и с населением соседних территорий. В планах также реконструкция облика средневековых ингушей из разных горных ущелий, палеогенетические исследования, а также подготовка монографии, посвященной антропологии средневекового населения Ингушетии", - добавили в пресс-службе.

Средневековый архитектурный комплекс Кяхк располагается в горном Джейрахском районе Ингушетии и датируется ХVI-ХVII вв. В него входили две жилые башни, а также полубоевая и боевая башни.