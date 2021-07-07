Первый компонент вакцины от коронавируса получили около 22% населения Якутии

ТАСС, 7 июля. Число жителей Якутии, которые привились первым компонентом вакцины от коронавируса, составило почти 222 тыс. человек, что равно около 22% от всего населения республики. Об этом сообщили в среду в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве.

"Как сообщает оперштаб Якутии, всего по состоянию на 7 июля в республику поступило 271 187 доз вакцин, первую прививку получили 221 989 человек, вторую - 177 885 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для вакцинации 60% взрослого населения региона необходимо еще 137,8 тыс. доз препарата. Жителям республики доступны три вакцины - "Гам-ковид-вак", "Эпиваккорона" и "Ковивак". Сделать прививку можно в 45 организациях республики, в которых развернули 273 специальных медпункта. Также открыты 20 мобильных пунктов вакцинации и созданы 140 мобильных бригад. Каждые сутки прививочные пункты могут принимать по 14 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-центра.

Согласно информации российского оперштаба, за все время пандемии в Якутии выявили 41,9 тыс. заболевших COVID-19. Из них 38,3 тыс. выздоровели, умерли - около 700 человек. За последние сутки выявили 92 новых случая, вылечились - 214 человек.