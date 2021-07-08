В Северной Осетии пункты вакцинации от коронавируса откроют в частных клиниках

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 июля. /ТАСС/. Пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции откроются в частных медицинских клиниках Северной Осетии по поручению врио главы республики Сергея Меняйло. Об этом сообщил пресс-служба главы и правительства республики.

"Дополнительные пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции расположатся в частных медицинских клиниках Северной Осетии. Соответствующее поручению министерству здравоохранения дал врио главы республики Сергей Меняйло", - говорится в сообщении.

Кроме того, социальный работник совместно с участковым врачом будут проводить подворовые обходы с разъяснительной беседой с населением. Для желающих вакцинироваться будет организован транспорт до пункта процедуры.

Всего иммунизацию прошли более 70 тыс. жителей Северной Осетии.

В ближайшее время дополнительно планируется поставка очередной партии вакцины - порядка 11 тыс. доз. В Северной Осетии организовано 12 основных пунктов вакцинации, дополнительно 47 пунктов открыто в амбулаториях и ФАПах. Прививочные пункты разворачивают как на базе медучреждений, так и в местах массового скопления людей. Привиться могут все желающие.

В республике COVID-19 подтвержден у 17 538 человек (+32 за сутки), выздоровели 17 027, 231 летальный случай. Число активных случаев - 280.