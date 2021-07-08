Фальков заявил, что в университет "Сириус" заложены все передовые идеи создания вузов

СИРИУС /Федеральная территория/, 8 июля. /ТАСС/. Университет "Сириус" на одноименной федеральной территории создается с учетом всех передовых идей создания вузов. Об этом сказал в четверг на конференции "Диалоги о геномике: лучшие практики лабораторий РФ и Европы" форума "Сочинский диалог" министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"У университета "Сириуса" есть преимущества <…> Он не обременен инерцией всех тех институций, которые существуют многие годы. Все, что считается передовым в части университетостроительства, - здесь я все это видел", - сказал Фальков.

Университет исходит из понимания современной модели организации науки и высшего образования. "Он понимает, что будет достраивать свои компетенции через плотное сетевое взаимодействие с компаниями, с ведущими мировыми научными центрами и с другими университетами", - сказал министр.

По его мнению, очевидное преимущество университета "Сириус" - это особый правовой режим. "Для геномики, для генетических технологий это в определенных обстоятельствах критически важно", - отметил глава Минобрнауки.

Конференция "Диалоги по геномике: лучшие практики лабораторий РФ и Европы" организованна российско-австрийским форумом гражданских обществ "Сочинский диалог". Она предоставляет возможность расширенного неформального общения лучших российских и европейских ученых с целью создания и развития совместных проектов, глубокого обмена опытом по передовым организационным и научным практикам в области геномных технологий и исследований, а также стимулирования исследований в РФ в области наук о жизни.

Конференция проводится в рамках объявленного в России Года науки и технологий. Поддержку в организации мероприятия оказывают российско-французский форум гражданских обществ "Трианонский диалог", форум гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог". Партнерами выступают Казанский федеральный университет, Венский медицинский университет и университет "Сириус". Сопредседателем "Сочинского диалога" с российской стороны является помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, с автрийской - президент Европейской ассоциации торгово-промышленных палат Eurochambres Кристоф Ляйтль.