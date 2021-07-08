В Краснодаре проводят проверку информации о нарушениях на концерте Zivert

КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Концерт Zivert в "Баскет-холле" в Краснодаре не был согласован с администрацией Краснодарского края и региональным управлением Роспотребнадзора, нарушены положения действующего в регионе режима повышенной готовности, проводится проверка, сообщили журналистам в оперативном штабе региона в четверг.

Накануне в Краснодаре прошел концерт Zivert, местные жители опубликовали в четверг в социальных сетях фото и видеозаписи с мероприятия, где зафиксировано массовое скопление зрителей, присутствуют люди без медицинских масок.

"По ситуации с проведением концерта Zivert в "Баскет-холле" - органы исполнительной власти Краснодарского края и Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю не согласовывали проведение этого концерта, в администрацию Краснодарского края за согласованием организаторы не обращались. Сейчас по факту нарушения постановления губернатора "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края", проводится проверка", - говорится в сообщении штаба.

Уточняется, что, в первую очередь, будет проверена сама площадка, которая приняла концерт.

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 1 октября, действуют ограничения по заполняемости залов при проведении массовых мероприятий, в помещениях обязательно ношение медицинских масок.