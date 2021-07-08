Владимирские кафе с 12 июля будут обслуживать только людей с прививками и тестами на ковид

ВЛАДИМИР, 8 июля. /ТАСС/. Большинство предприятий сферы услуг Владимирской области с 12 июля перестанут принимать клиентов без сертификата о вакцинации или отрицательного теста на ковид. Ориентировочно ограничения продлятся до конца августа, сообщил первый вице-губернатор Владимирской области Александр Ремига в ходе брифинга в четверг.

"С 12 июля допускается деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров закусочных и организаций общественного питания вне зависимости от ведомственной принадлежности при условии допуска лиц, имеющих сертификат профилактической прививки от ковида или отрицательного теста ПЦР", - сказал он.

Ограничения будут действовать также для посетителей фитнес-центров, бассейнов, организаций досуга и дискотек, салонов красоты, саун, спа- и массажных салонов. Как отметил первый вице-губернатор, ориентировочно мера будет действовать до конца августа, когда ожидается улучшение эпидемической обстановки.

Сейчас власти прорабатывают возможные меры поддержки для бизнеса, в том числе рассматривается снижение налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения, предоставление микрокредитов, снижение арендной платы, субдсидирование части зарплаты и другие меры.

Как сообщил в ходе брифинга врио вице-губернатора Григорий Вишневский, также принято решение об отмене до конца августа всех массовых мероприятий в сфере культуры, отменено или перенесено более 80% спортивных мероприятий. "Мы готовы и дальше все усекать, чтобы не допустить возможность увеличения заболевших во Владимирской области", - отметил Вишневский.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области за прошедшие сутки зарегистрирован наибольший за все время пандемии пророст заболевших - 247 человек. Всего в регионе отмечено 38 044 случая ковида, выздоровели 35 429 человек, 1 305 умерли.