Путин подбодрил школьника, который не смог сдержать слез от волнения в эфире с президентом

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время видеоконференции с финалистами конкурса "Большая перемена" поддержал 11-летнего Даниила. Во время выступления перед главой государства школьник не смог сдержать слез от волнения. Он запнулся после того, как рассказал о поддержке со стороны своей семьи в процессе работы над конкурсным проектом.

"Наверняка мама и папа тебя слышат. То, что ты так переживаешь, с такой душой сейчас говоришь о том, что ты делаешь, подчеркивает лишний раз твое доброе отношение к твоим близким. Это очень хорошо, ты не стесняйся этих слез, не надо стесняться. Все хорошо", - сказал Путин.

После подбадривающих слов президента Даниил продолжил рассказ о своем проекте под названием "Школа аристократа". По задумке школьника, это должно быть учебное заведение, где мальчики и девочки будут учиться раздельно, встречаясь только на время общих занятий и в столовой. Даниил считает, что такая форма обучения поможет "воспитать в мальчиках дух, а девочкам стать милее".

Путин отметил, что работа такого учебного заведения в целом возможна, но попросил Даниила обратить внимание на мнение специалистов по теме, которые считают, что у совместного обучения мальчиков и девочек есть много плюсов.