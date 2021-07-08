Власти Петербурга ввели статус "вакцинирован" для компаний и предпринимателей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Специальный статус для компаний, подтверждающих вакцинацию не менее 60% сотрудников, ввели в Петербурге. В случае усиления ограничительных мер они в наименьшей степени коснутся таких организаций.

"Предприниматели, имеющие действующий QR-код, могут получить иммунный статус "Вакцинирован" уже сейчас в личном кабинете на портале центра развития и поддержки предпринимательства", - сообщил в четверг ТАСС представитель пресс-службы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

Подтверждение статуса будет происходить по итогам модерации. При этом процент сотрудников предприятия, получивших "прививочный сертификат", будет определяться в личном кабинете после валидации через федеральный регистр вакцинированных от COVID-19. Отсканировав QR-код, любой желающий сможет увидеть информацию о присвоенном статусе наряду с информацией об организации в части соблюдения стандартов ведения безопасной деятельности.

В комитете добавили, что в ситуации усиления ограничительных мер в Петербурге они в наименьшей степени коснутся компаний, получивших указанный статус. По данным комитета, на 4 июля 2021 года компании Петербурга имеют 131,19 тыс. QR-кодов (предприятие может получать несколько кодов на свои объекты по разным адресам).