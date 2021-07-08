Первый рейтинг регионов - популяризаторов науки представят в августе

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Первый рейтинг регионов России по их вовлеченности в мероприятия Года науки и технологий будет представлен в августе. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в четверг в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной целям, задачам и промежуточным итогам Года науки и технологий в России.

"Мы готовим рейтинг субъектов РФ по их вовлеченности в мероприятия Года науки и технологий. Это такой интересный инструмент, который позволяет оценивать активность субъектов, вовлеченность самого губернатора в популяризацию Года науки. В нем учитывается охват населения региона, а также профессионального сообщества мероприятиями Года науки. И в августе мы представим итоги этого рейтинга по итогам первого полугодия", - сказал Чернышенко.

По его словам, цель рейтинга - не наказывать отстающих, а простимулировать их научиться у лидеров, как активно участвовать в реализации мероприятий планам Года науки и технологий. Чернышенко добавил, что результаты рейтинга будут публичными и появятся на сайте Года науки и технологий.

По инициативе президента РФ Владимира Путина 2021 год был объявлен Годом науки и технологий. Главные задачи проекта - привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий и рассказать о научных достижениях российских ученых.