Посол Индонезии: сертификат о вакцинации не станет основанием для въезда в страну

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Предъявление сертификата о вакцинации не станет основанием для въезда на остров Бали и в Индонезию в целом после открытия границ для туристов, будет необходим ПЦР-тест. Об этом сообщил в четверг ТАСС посол Индонезии в России Хосе Таварес на международной промышленной выставке "Иннопром".

"Насколько я знаю, действует правило, что человек, который сделал ПЦР-тест, может въехать в Индонезию. Вакцинация не рассматривается, как доказательство отрицательного ПЦР-теста. Мы же знаем, что вакцинированный человек тоже может заболеть коронавирусом. Поэтому мы фокусируемся на ПЦР-тесте", - сказал он, отвечая на вопрос сможет ли вакцинированный человек посетить Индонезию.

Посол добавил, что власти не будут открывать остров Бали для туристов в августе из-за роста заболеваемости и локдауна, который введен на Бали и острове Ява с 3 по 20 июля. Тем не менее на курортах Убуд, Санур и Нуса Дуа на Бали прорабатывается концепция создания "зеленых зон".

"В этих областях самые строгие меры предприняты по наблюдению за людьми. Они будут открыты для туристов, но там будут соблюдаться дополнительные меры предосторожности. Туристы смогут их посещать при предоставлении отрицательного ПЦР-теста. Там будут обустроены отели, где будут проходить изоляцию люди, у которых обнаружится коронавирус", - отметил он.

Таварес уточнил, что открыть Бали для туристов станет возможным после снижения уровня заболеваемости.

С 3 июля Индонезия ввела полный локдаун на острове Ява и в провинции Бали. 7 июля власти распространили действие социальных ограничений на 43 населенных пункта за пределами Явы и Бали. К настоящему моменту распространение коронавируса выявили во всех 32 провинциях и двух особых административных округах Индонезии. Индонезия вышла на второе место в Азии после Индии по числу инфицированных и летальных исходов, в островном государстве циркулирует дельта-штамм.