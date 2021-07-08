Патрушев заявил, что криминогенная ситуация в сфере экологии остается непростой на Юге РФ

МАЙКОП, 8 июля. /ТАСС/. Ситуация с преступлениями в сфере экологии на Юге России постепенно улучшается, однако пока еще остается непростой. Об этом заявил в четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в округе.

"Что касается криминогенной ситуации в сфере экологии, то в округе, несмотря на некоторую тенденцию к улучшению, она остается пока непростой", - сказал он.

В прошлом году, как сообщил Патрушев, было выявлено порядка 2,5 тыс. экологических преступлений, часть из них была связана с коррупцией при осуществлении контрольно-надзорных функций и при реализации федеральных и региональных экологических программ. Кроме того, органами прокуратуры и Росприродназором было зафиксировано более 31 тыс. нарушений природоохранного законодательства.

По словам Патрушева, регионам Юга России для улучшения ситуации с охраной природы нужно не только улучшать надзор, но и повышать уровень экологической культуры населения.

Открывая мероприятие, он назвал часть экологических проблем и угроз, которые есть в регионах Южного федерального округа.

"В ходе совещания обсудим дополнительные меры, направленные на обеспечение в округе экологической безопасности, на уменьшение уровня загрязнения воды и атмосферного воздуха, - сказал Патрушев. - Важно повысить не только эффективность государственного экологического надзора, но уровень экологического образования, экологической культуры людей".