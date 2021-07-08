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В Туапсинском районе Кубани необходимо расчистить после подтоплений 70 пляжей

На помощь выдвинулись сотрудники краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия

КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Пляжи Краснодарского края, после подтоплений, которые произошли в начале недели расчищают от мусора. Необходимо расчистить 70 пляжных территорий, сообщил ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

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"Мы ведем анализ ситуации в санаторно-курортной сфере, сейчас 70 пляжей необходимо расчистить", - сказал Руппель.

Он уточнил, что все эти пляжи находятся в Туапсинском районе.

"Пользователи пляжных территорий сейчас ведут расчистку пляжей от вынесенного мусора, на убранных площадях идет расстановка оборудования. Для усиления этой работы по моему поручению в Туапсинский район выдвинулись сотрудники краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия", - добавил Руппель.

По его словам, для восстановления деятельности юридических лиц на базе краевого фонда микрофинансирования разработали льготный заем "ЧС" со ставкой 0,1% годовых и отсрочкой платежей до года.

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