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Умер Владимир Меньшов

Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище

Режиссера похоронили на центральной аллее рядом с народным артистом СССР Василием Лановым
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Народного артиста РСФСР Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы. На церемонии присутствовали супруга артиста Вера Алентова, дочь Юлия Меньшова, друзья и близкие, передает корреспондент ТАСС.

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Режиссера похоронили на центральной аллее рядом с народным артистом СССР Василием Лановым.

Ранее завершилась церемония прощания с Меньшовым в Центральном доме кинематографистов в Москве. Проститься с артистом пришли актеры Валерий Гаркалин, Александр Панкратов-Черный, Максим Аверин, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и другие.

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