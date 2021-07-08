Захарова назвала неприемлемыми призывы МИД Франции не признавать вакцины России и КНР

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неприемлемыми заявления Министерства иностранных дел Франции о том, что нужно не признавать в ЕС российские и китайские вакцины.

"Неприемлемые высказывания. Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией", - написала она в четверг в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что "поражает хладнокровие, цинизм и жестокость, с которыми западные страны в период борьбы человечества с эпидемией, перечеркивая свои же собственные гуманистические идеалы, борются за прибыль, не задумываясь о судьбах миллионов жителей нашей планеты". "Люди, которым принадлежит авторство этих строк, не имеют отношения к той Франции, которая подарила человечеству идеалы свободы, равенства и братства", - указала дипломат.