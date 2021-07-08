Матвиенко потребовала ускорить реконструкцию проспекта в Кисловодске

КИСЛОВОДСК, 8 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг во время рабочей поездки в Кисловодск потребовала от подрядчиков, властей города и края ускорить благоустройство проспекта Ленина в городе.

"На сегодня пока 43% освоения, это плохо, потому что время летит очень быстро. <...> Надо завершать, иначе вы попадете в черный список регионов, которым нельзя выделять деньги, которые не успевают их осваивать", - сказала она.

По информации пресс-службы администрации города, проспект Ленина станет аналогом Курортного бульвара в Кисловодске. Здесь возведут фонтаны, сквер балерины Кшесинской, бюветы с минеральной водой, ротонды и галереи. Ранее по итогам рабочей поездки в Ставропольский край председатель правительства Михаил Мишустин поручил направить дополнительное финансирование для реализации проекта.

"Решена главная задача - премьер-министр своим распоряжением лично выделил дополнительные средства. Когда состоится открытие проспекта Ленина, назначайте дату. <...> 20 декабря, договорились. Не теряйте золотое летнее время, оно как раз для дорог, для благоустройства", - отметила Матвиенко.