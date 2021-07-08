Полпред в ЮФО призвал улучшить систему охраны природы на курортах Юга России

МАЙКОП, 8 июля. /ТАСС/. Работа природоохранной системы в регионах Южного федерального округа (ЮФО) должна улучшаться, в том числе с учетом роста турпотока в последние годы. Об этом заявил в четверг полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов на совещании по вопросам национальной безопасности в макрорегионе.

"В последние годы резко возрос туристический поток в регионы округа, особенно в курортные охраняемые природные зоны Краснодарского края, Астраханской области, республик Адыгея и Крым", - сказал он.

В связи с этим, продолжил полпред, участились случаи гибели птиц и рыбы в Черном море, на Каспии и в ряде рек. Существенно снизилось поголовье многих животных, стало проблемным пчеловодство, постоянно возникают пожары в природных заповедниках. "Необходимо срочно привести природоохрану в этих местах в соответствие с возросшим напряжением на экосистему", - подчеркнул Устинов.

По его словам, техногенное влияние на экологию южных территорий также оказало развитие сельского хозяйства, увеличение дорожной инфраструктуры, массовая жилищная и промышленная застройка.

Совещание прошло в Майкопе под председательством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

В конце августа 2020 года на Кубани произошел крупный природный пожар: на территории Анапы между населенными пунктами Большой и Малый Утриш загорелась лесная подстилка, позднее огонь перекинулся на территорию заповедника "Утриш", также пострадала территория краевого заказника "Большой Утриш". Площадь заповедника "Утриш" в 2021 году увеличили на 15% - до 11,3 тыс. га, он стал заповедником с самым большим охраняемым участком акватории Черного моря в России. Заповедник пользуется большой популярностью у туристов в период курортного сезона.