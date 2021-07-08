Матвиенко призвала не увлекаться новоделом при благоустройстве Кисловодска

КИСЛОВОДСК, 8 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Кисловодск (Ставропольский край) порекомендовала властям города-курорта не подменять историческую инфраструктуру новоделом в процессе благоустройства.

"Я слышала, что речь шла о подпорной стене храма целителя Пантелеймона, там хотели разбирать историческую каменную стену. Все историческое, что возможно, нужно сохранять в подлинном виде. Ни в коем случае не менять на новодел", - сказала она в четверг во время обсуждения проекта реконструкции проспекта Ленина в городе-курорте.

По информации пресс-службы администрации города, проспект Ленина станет аналогом Курортного бульвара в Кисловодске. Здесь возведут фонтаны, сквер балерины Матильды Кшесинской, бюветы с минеральной водой, ротонды и галереи.

Благоустройство Старого озера

Матвиенко порекомендовала подрядчику усилить работу по благоустройству Старого озера в городе-курорте. Проект является долгожданным для жителей курортного города, сообщила она.

"Заждались кисловодчане этого озера, нет ни одного водоема в таком замечательном месте. Не подведите, люди ждут этого озера <...> До конца года осталось пять месяцев, все должно кипеть и бурлить. Усиливайтесь, наращивайте мощности", - сказала она во время беседы с подрядчиком при посещении объекта.

Матвиенко напомнила, что проект благоустройства озера прорабатывался давно. Были и неудачные попытки. "Проблема - когда в прошлый раз залили озеро, вся вода ушла, потому что неправильно было сделано, но успели затопить подвалы близлежащих домов", - пояснила она.

Представитель компании-подрядчика отметил, что темпы работ замедлила весенняя дождливая погода, завершить их планируется в срок - к 30 ноября 2021 года. Вопрос герметизации чаши озера уже проработан. "Биомембрана появится, она позволяет обеспечить герметизацию, полностью будет сделана вся чаша", - сказал представитель подрядчика.

Старое озеро находится в юго-западной части Кисловодска, который расположен в особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказских Минеральных Вод. Работы по благоустройству территории начали весной 2020 года. Планируется, что на озере в результате будет обустроен пляж для купания, которого в настоящее время в городе нет.