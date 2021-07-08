В одном из районов Башкирии начнут арестовывать бродячий скот

УФА, 8 июля. /ТАСС/. Вольно пасущийся скот будут помещать в пункт временного содержания в Белорецком районе Башкирии, чтобы предотвратить ДТП с животными, сообщил глава администрации муниципалитета Андрей Иванюта в Facebook в четверг.

"Организован пункт временного содержания бродячих животных. Вольно пасущийся скот будут помещать в загон, кормить, поить и охранять. Там же их осмотрит ветеринар. При наличии у животного бирки - доведут информацию до хозяина. Если бирки нет или она нечитаема - разместят фото в социальных сетях и СМИ. Содержание животного в загоне обойдется его хозяину в 2 853 рубля за первые сутки и по 1 800 рублей за последующие. Плюс транспортные расходы и осмотр ветеринара. Штраф за нарушение правил выпаса скота - от 1 тыс. до 3 тыс. рублей", - написал Иванюта.

С начала года в муниципалитете произошло 12 ДТП с участием скота, также находящиеся на вольном выпасе коровы и лошади ломают заборы, уничтожают посевы, отметил чиновник. При этом принятые ранее меры по штрафованию владельцев скота не решили проблему. "Административная комиссия штрафует собственников, но скот продолжает гулять где попало. Сейчас ищем человека, который приступит к отлову бродячего скота на улицах. Эта работа неплохо оплачивается. За отлов одного бесхозного животного подрядчику будут платить 2 850 рублей", - добавил Иванюта.