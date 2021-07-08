Свыше 900 млн рублей направят в Новгородской области на работу системы соцконтрактов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 июля. /ТАСС/. Свыше 900 млн рублей в общей сложности направят в течение 2021 и 2022 гг. на поддержание системы социальных контрактов в Новгородской области, сообщили в четверг ТАСС в региональном министерстве труда и социальной защиты населения.

"С 2020 года Новгородская область вошла в число пилотных регионов, которые по поручению президента страны отрабатывали новые механизмы предоставления социальной помощи на основании социальных контрактов. На оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта на 2021 год предусмотрено 480 млн рублей (370 млн руб. - средства федерального бюджета, 110 млн руб. - средства областного бюджета). Это позволит заключить не менее 4 тысяч социальных контрактов. В 2022 году эта поддержка продолжится, в бюджете на это также предусмотрено 456 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Новгородской области, благодаря участию региона в пилотном проекте Минтруда России в прошлом году регион получил финансирование из федерального бюджета в размере 475 млн рублей, было заключено 6,5 тысячи социальных контрактов.

"Самыми эффективными направлениями социальных контрактов являются трудоустройство и создание собственного дела. Они позволяют семьям выходить на уровень самообеспечения, поэтому в этом году для нас они являются приоритетными направлениями заключения социального контракта", - пояснили в Минтруда региона.

Благодаря социальным контрактам в прошлом году преодолели трудную жизненную ситуацию и повысили доходы более 3,5 тыс. новгородских семей, более 2 тыс. человек получили помощь в трудоустройстве. Особенно востребованным социальный контракт стал у тех, кто планировал создать собственный бизнес или расширить существующее дело, по данному направлению был заключили 371 социальный контракт.

"Семьи открывали столярные мастерские, автомастерские, кафе, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, гостевые дома, создавали крестьянские фермерские хозяйства. В этом году мы планируем заключить уже более 1 300 социальных контрактов на создание собственного дела, крестьянско-фермерского или личного подсобного хозяйства", - пояснили в Минтруда региона.