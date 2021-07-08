Строительство гостиничного комплекса в центре Нальчика завершат в 2023 году

НАЛЬЧИК, 8 июля. /ТАСС/. Реализация инвестиционного проекта современного гостиничного комплекса в центре Нальчика завершат в 2023 году, стоимость проекта составит 400 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Кабардино-Балкарской Республики.

"Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков осмотрел здание бывшего Республиканского полиграфкомбината им.Революции 1905 года, на месте которого в скором времени должен появиться современный гостиничный комплекс. Комплекс площадью почти 10 тыс. кв. м будет включать гостиницу на 58 номеров, коворкинг, деловой центр, ресторан и кафе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе главы подчеркнули, что деревья вокруг здания сохранят. Работы в здании уже начались.

Коков отметил, что проект имеет социальную направленность. "Важно, что будет сохранен исторический контекст здания. В своем новом воплощении оно гармонично впишется в общий архитектурный фон проспекта, соединив при этом светский европейский стиль с национальным колоритом. Орнаменты украсят фасад одного из корпусов, а в просторных залах наши художники смогут выставлять свои произведения. <...> Реализация данного инвестиционного проекта вписывается в концепцию развития курорта Нальчик и туризма в Кабардино-Балкарии в целом с учетом увеличивающегося туристического потока в республику", - цитирует пресс-служба руководителя республики.

Туристическая сфера КБР

Традиционно популярными среди гостей и жителей Кабардино-Балкарии остаются Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские водопады, Аушигерские источники и историко-архитектурные комплексы Верхней Балкарии. Для посещения открыты лагерь "Уллу-Тау" и гостиный двор "Уштулу", многие отдыхают на термальных источниках "Гедуко" и "Янтарный".

Бальнеологический и климатический курорт федерального значения "Нальчик" специализируется в лечении и профилактике болезней системы кровообращения и нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов пищеварения, мочеполовой системы, болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ, а также болезней кожи и подкожной клетчатки. В прошлом году, несмотря на ограничения, республику посетили 540 тыс. человек, большинство из которых предпочли отдых в Приэльбрусье.