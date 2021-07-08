СМИ: в Португалии от постояльцев отелей будут требовать сертификат вакцинации или тест

МАДРИД, 8 июля. /ТАСС/. Правительство Португалии решило ужесточить ограничительные меры в стране из-за роста числа инфицированных коронавирусом. Об этом сообщила в четверг газета Expresso .

По ее информации, людям, желающим остановиться в одном из отелей страны, придется предоставлять сертификат о вакцинации от COVID-19 или отрицательный тест на ковид. Аналогичная мера также будет введена в отношении ресторанов, расположенных в населенных пунктах с высоким риском заражения коронавирусом. Посетителям кафе, желающим отдохнуть внутри заведения, нужно будет предоставлять ковид-паспорта или тесты с вечера пятницы и по выходным.

6 июля премьер-министр Португалии заявил, что в настоящее время страна проходит через четвертую волну пандемии. В этой связи ранее власти вновь ввели ночной комендантский час в некоторых муниципалитетах из-за распространении инфекции.

С начала распространения коронавируса в 10-миллионной Португалии было выявлено около 896 тыс. случаев заражения, свыше 17,1 тыс. пациентов умерли. В конце декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации.