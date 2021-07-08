ДОМ.РФ впервые применят механизм инфраструктурных облигаций в Челябинской области

ТАСС, 8 июля. Первым проектом ДОМ.РФ для финансирования с помощью инфраструктурных облигаций станет загородный квартал "Белый Хутор" в Челябинской области. Общий размер займа составит 1,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба министерства строительства и ЖКХ РФ в четверг.

"Мы проводим первое заседание межведомственной комиссии по строительству проектов инфраструктуры с использованием облигаций. <…> Первый проект, который рассматривает комиссия, - это строительство социальной инфраструктуры для комплексного освоения загородного квартала "Белый Хутор" в Челябинской области. И здесь, как и в перспективе для каждого отдельного проекта важно рассматривать возможность применения всего спектра механизмов "инфраструктурного меню" - наряду с инфраструктурными облигациями это и бюджетные кредиты, и использование средств ФНБ. Это, в свою очередь, необходимо для формирования комплексного подхода к развитию инфраструктуры в регионах", - приводят в пресс-службе слова министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина.

По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, цитируемых в сообщении, реализация проекта решит важную проблему "Белого Хутора" - отсутствие школы и детского сада. Общий размер займа составит 1,7 млрд рублей, создадут 80 тыс. кв. м жилой недвижимости. "Я очень рад, что первый такой проект в стране реализуют в Челябинской области. <…> Вместе со строительством инфраструктуры для нового жилья, мы для "Белого хутора" будем строить социальную инфраструктуру с привлечением инфраструктурных облигаций, точнее займа, который на льготных условиях позволит нам, не отвлекая бюджетные средства, быстро построить социальную инфраструктуру для жителей "Белого хутора", - сказал он.

Текслер добавил, что регион подготовил еще два проекта и надеется, что в ближайшее время они также реализуются через ДОМ.РФ.

На рассмотрении в ДОМ.РФ находится порядка 50 проектов жилищного строительства стоимостью более 1 трлн рублей. Предполагается, что механизм не только станет одним из главных источников привлечения частных инвестиций в строительную отрасль, но и поспособствует достижению показателей нацпроекта "Жилье и комфортная городская среда".

Акционерное общество "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере. Его создали в 1997 году постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества. ДОМ.РФ активно работает с уральскими регионами в сфере развития доступной аренды, реализации льготных ипотечных программ, финансировании застройщиков, формировании комфортной городской среды - все это направлено на улучшение качества жизни уральцев и на повышение инвестиционной привлекательности территорий.