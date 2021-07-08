Специалисты предприятия Роскосмоса обнаружили загрязнение рек золотодобытчиками

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) обнаружили загрязнение рек при промывке золота. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

"Специалистами Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации "Роскосмос) в ходе штатного облета районов падения накануне пуска ракеты-носителя "Союз 2.1б" (состоялся 1 июля) с космодрома Восточный обнаружено загрязнение рек при промывке золота", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, поисковая группа ЦЭНКИ и общественный инспектор по охране окружающей среды зафиксировали в Кобяйском районе Республики Саха, который относится к районам падения фрагментов ракет-носителей, факт отработки горного участка при промывке золота с помощью специализированной техники без организации отстойников и очистных сооружений.

"Технологическая вода после промывки золота сбрасывалась напрямую в ручей Ранний, правый приток реки Чочимбал. Русла ручья и реки в нескольких местах перегорожены дамбами, что с большой долей вероятности препятствует ходу рыбы и изменяет гидрологический режим, в том числе и реки Дянышка (правый приток Лены), которая является местом нереста краснокнижного сибирского тайменя и других ценных пород рыб", - уточнили в Роскосмосе.

Специалисты оперативно доложили информацию о загрязнении минэкологии и правительство республики.