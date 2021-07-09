Губернатор заявил, что газификация Мурманской области стоит более 300 млрд рублей

МУРМАНСК, 8 июля. /ТАСС/. Газификация и уход от мазутозависимости Мурманской области обойдется в более чем 300 млрд рублей. Об этом в четверг в ходе прямой линии с жителями региона сообщил губернатор Андрей Чибис.

Как проходила прямая линия с Владимиром Путиным в 2021 году

Мурманская область, где отопительный сезон длится с сентября по май, сейчас отапливается мазутом, цена тонны на рынке - более 30 тыс. рублей, что отражается в больших суммах квитанций за отопление. Газификация позволит сократить коммунальные платежи до 20%.

"Бьемся за газификацию. Михаил Мишустин дал поручение, профильные федеральные ведомства поддержали. Сейчас считают модель, это более 300 млрд рублей стоит - протянуть сюда трубу. Занимаемся постоянно обоснованиями, расчетами", - сказал Чибис, отметив, что финального решения о финансировании столь затратного проекта пока не приняли.

Глава Мурманской области 8 июля вечером провел с жителями региона прямую линию, в ходе которой ответил на 100 вопросов от северян, которые касались ЖКХ, городского благоустройства, инфраструктуры, медицины, в том числе вакцинации, ограничений из-за пандемии. Прямая линия транслировалась в соцсетях и продлилась три часа. Это уже вторая прямая линия губернатора за неделю. Первая состоялась 4 июля в региональном эфире телеканала "Россия-24".

30 июня Владимир Путин во время ежегодной прямой линии рекомендовал губернаторам регионов РФ проводить свои прямые линии, так как это позволит властям субъектов скорректировать работу в различных сферах.