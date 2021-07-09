Власти Бурятии не намерены продлевать локдаун после 11 июля

УЛАН-УДЭ, 9 июля. /ТАСС/. Локдаун, введенный в Бурятии с 27 июня по 11 июля из-за неблагоприятной эпидобстановки, не будет продлеваться, с 12 июля карантин будет снят. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе республиканского правительства.

"По итогам заседания республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, снят ряд ограничительных мероприятий. С 12 июля в республике будет снят режим всеобщей самоизоляции за исключением Кабанского района", - сообщили в пресс-службе.

По данным регионального управления Роспотребнадзора с 28 июня по 4 июля отмечается снижение заболеваемости по сравнению с 25-й неделей на 10%. "Наибольшие улучшения зарегистрированы в возрастной группе 15-17 лет, в которой показатель снизился на 25%. При этом в 1,2 раза заболеваемость уменьшилась среди работающего населения", - сообщил на заседании оперштаба главный государственный санитарный врач по Республике Бурятия Сергей Ханхареев.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, две недели самоизоляции снизили показатели заболеваемости, "но говорить о стабилизации ситуации рано". "Главное, нам удалось создать резерв коек, разгрузить первичное звено здравоохранения, уменьшилось количество госпитализируемых. Но тенденции заболеваемости остаются тревожными. Поэтому ослаблять профилактику нельзя, борьба с вирусом продолжается в таком же режиме", - приводит пресс-служба слова главы региона.

На всей территории Бурятии до 25 июля остается в силе запрет на массовые мероприятия с очным участием, на проведение банкетов, дискотек, сохраняются ограничения по режиму работы организаций, масочный режим, требование о переводе 30% сотрудников предприятий на дистанционный режим работы. Остаются закрытыми детские развлекательные центры, аттракционы, кинотеатры, театры. Для детей в возрасте до 14 лет включительно нахождение и передвижение по улицам допускается только в сопровождении взрослых.

До 18 июля продлены ограничительные мероприятия на территории Кабанского района, где сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. Решение о работе летних оздоровительных лагерей будет принято на следующем заседании оперштаба.