Программу развития гастрономического и культурного туризма СКФО разработают до конца года

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Программа развития гастрономического и культурно-познавательного туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) будет разработана до конца 2021 года, следует из подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным распоряжения, которое опубликовано в пятницу на сайте кабмина.

Разработка данной программы является одним из планов мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развитии туризма в Северо-Кавказском федеральном округе до 2035 года, утвержденной председателем правительства.

"Разработка программы гастрономического туризма как элемента культуры и традиций народов, проживающих на территории Северо-Кавказского федерального округа. Срок исполнения - 2021 год", - говорится в документе. Ответственными исполнителями назначены Ростуризм, Минприроды России, представители делового сообщества, профессиональные объединения и ассоциации в сфере туризма. В установленный срок они должны представить доклад в правительство.

Кроме того, Мишустин поручил в этот же срок разработать концепции культурно-познавательного туризма в СКФО на основе принципов устойчивого развития, включая объект культурного наследия федерального значения "Дербентская цитадель "Нарын-Кала", VI - XIX века (Республика Дагестан). Планом мероприятий предусмотрена также разработка программы гастрономического туризма как элемента культуры и традиций народов, проживающих на территории Северного Кавказа.

Всего в план, утвержденный премьер-министром, вошло 29 мероприятий. Как отмечается на сайте кабмина, основная его задача - повышение качества туристических услуг и создание конкурентоспособных туристических продуктов на Северном Кавказе. Стратегия развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа была одобрена в 2019 году.