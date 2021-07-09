В Крыму за сутки выявили почти 350 случаев заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Крыму за сутки составило 348, из них шесть у приехавших из-за рубежа, сообщил в пятницу на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Сергей Аксенов.

"За 8 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 348 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, шесть случаев завозные из-за рубежа", - сказал Аксенов.

По его данным, количество выздоровевших за сутки составляет 268 человек. Общее число выздоровевших - около 45 тыс. человек. За сутки лабораториями на новую коронавирусную инфекцию обследовано 6390 человек.

Свыше 300 заразившихся в сутки фиксируется в Крыму с 1 июля. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии общее число заражений в республике превысило 50 тыс.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. В Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште запрещены дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запрещено проведение выпускных вечеров.