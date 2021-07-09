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Пандемия COVID-19
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Мишустин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в большинстве регионов

На этом фоне российские власти продолжают наращивать объемы тестирования на коронавирус, добавил премьер

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в России остается сложной, заболеваемость растет в большинстве регионов. Об этом заявил в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"К сожалению, заболеваемость растет в большинстве субъектов РФ, - констатировал он. - Ситуация остается сложной".

На фоне этого российские власти продолжают наращивать объемы тестирования на коронавирус. "Это необходимо для своевременного выявления инфекции и оказания помощи заболевшему", - пояснил глава российского кабмина.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
Молния
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