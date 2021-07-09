Углубленная диспансеризация началась в 62 регионах страны

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Углубленная диспансеризация началась пока не во всех регионах России из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Эта работа сегодня начата в 62 регионах. Мы учитываем эпидемиологическую ситуацию и нагрузку на медицинскую службу. Так как мы и проговаривали, не запустили сразу же, одномоментно все 85 регионов, поскольку нужно аккуратно относится к здоровью граждан. Поэтому приоритетность сегодня сформирована в 62 регионах", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с новой инфекцией.

Министр добавил, что пациенты с хроническими заболеваниями должны в приоритетном порядке пройти углубленную диспансеризацию. Кроме того, стоит уделять должное внимание профилактике коронавируса, так как развитие заболевания может быть стремительным.

"Мы погрузили и пациентов, имеющих хронические заболевания, в группу, которая должна приоритетно пройти диспансеризацию. Для этого медицинские организации совместно со страховыми компаниями сформировали списки с разделением их на приоритетные группы", - сказал он.

Мурашко напомнил, что развитие коронавируса может быть очень быстрым, потому следует уделять должное время профилактике.

Расширенная диспансеризация с целью выявления осложнений после перенесенного коронавируса и дальнейшего лечения началась в регионах РФ с 1 июля. При этом ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в разных регионах она будет проходить по разному, в зависимости от эпидемиологической ситуации.