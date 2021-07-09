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Попова заявила, что ревакцинировалась от коронавируса

Глава Роспотребнадзора сообщила, что титр антител у нее восстановился быстро, буквально за пару недель

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что повторно привилась от коронавируса.

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"Я считаю, что это необходимо, и абсолютно призываю всех, кто переболел достаточно давно или привился уже достаточное количество времени назад, сегодня сделать ревакцинацию, я ее сделала. Это была третья инъекция после тех двух, которые я делала себе ранней осенью прошлого года", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Попова добавила, что титр антител у нее восстановился быстро, буквально за пару недель.

Теги
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