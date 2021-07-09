В Якутии разрешили движение по трассе "Вилюй" для всех видов транспорта

ЯКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Движение по федеральной трассе "Вилюй" в Якутии разрешили для всех видов транспорта, сообщила в пятницу пресс-служба ФКУ Упрдор "Вилюй".

Ранее сообщалось, что около села Магарас Горного района тушат два лесных пожара, один из них из-за усиления ветра распространился вдоль участка федеральной трассы "Вилюй". В ночь на пятницу движение на участке трассы было закрыто, затем движение на участке трассы разрешили для легкового транспорта, при этом проезд был закрыт для автомобилей, перевозящих опасные грузы.

"На участке 35 - 182 км автомобильной дороги А-331 "Вилюй" движение открыто для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

По данным Минэкологии Якутии на утро пятницы, на территории Горного района тушат 16 лесных пожаров, из них один локализован. "На тушении работают 514 человек из числа лесопожарных Минэкологии, авиапожарных федерального резерва, мобилизованных лиц. Всего задействовано 72 единицы техники. Сегодня самолет Ан-26 "Циклон" для искусственного вызывания осадков работает на территории Горного района", - сообщили в Минэкологии республики.