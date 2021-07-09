Томская область с 12 июля ограничат работу кафе в ночное время и массовые мероприятия

ТОМСК, 9 июля. /ТАСС/. Запрет на работу заведений общепита с полуночи и до шести утра, а также на проведение массовых мероприятий вводят в Томской области с 12 июля из-за сложной эпидемиологической ситуации. Также кафе, ресторанам и барам рекомендовано обслуживать посетителей преимущественно на летних верандах, сообщается в официальном канале администрации региона в Telegram.

"С понедельника, 12 июля, в Томской области запрещено проводить концерты, спортивные и развлекательные мероприятия в закрытых помещениях, где отсутствуют посадочные места. Массовые мероприятия на открытом воздухе ограничены тысячей участников и зрителей. Сфере общепита запрещено принимать гостей в закрытых помещениях с полуночи до шести часов утра. Также кафе, ресторанам и барам рекомендовано обслуживать посетителей преимущественно на летних верандах", - говорится в сообщении.

Оперштаб региона принял решение приостановить до стабилизации эпидемиологической обстановки деятельность кальянных, а в торгово-развлекательных центрах запретить работу бесплатных точек доступа Wi-Fi и ограничить наполняемость фуд-кортов и детских комнат до 50%. Перевозчикам рекомендовано увеличить количество рейсов общественного транспорта в часы пик, а ответственным органам поручено усилить контроль за проведением дезинфекции салонов общественного транспорта. Работодателям власти рекомендуют разработать скользящий график работы персонала с установлением разного времени начала и окончания трудового дня, перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим, перенести отпуска работников на более ранние сроки, активизировать вакцинацию коллективов (в том числе, с применением стимулирующих мер) и усилить контроль за использованием средств индивидуальной защиты на рабочем месте.

"Эпидобстановка в Томской области, как и в целом по стране, непростая, но контролируемая. Чтобы не допустить негативный сценарий развития ситуации, оперштаб вынужден принять дополнительные ограничительные меры, которые уже показали эффективность. Самый быстрый и безболезненный путь к привычной жизни - массовая вакцинация. В регионе достаточные запасы вакцины, работают стационарные и мобильные прививочные пункты, а также выездные бригады медиков. Как скоро мы стабилизируем эпидситуацию, зависит от каждого", - приводит пресс-служба слова заместителя губернатора по социальной политике Томской области Алены Левко.

В правительстве региона добавили, что с 9 июля будет усилен масочный контроль в общественных местах и на общественном транспорте, а также контроль за соблюдением требований о социальной дистанции, 50%-й наполняемости залов кино- и театров, спортивных центров и фитнес-клубов, к организации посадочных мест в общепите.

По данным оперштаба региона на 7 июля, в области более 34,8 тыс. случаев заражения ковидом, в регионе действует обязательный масочный режим.