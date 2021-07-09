Медиасовет Ассамблеи народов Евразии возглавил гендиректор ТАСС Сергей Михайлов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Медиасовет Ассамблеи народов Евразии возглавил генеральный директора информационного агентства России ТАСС Сергей Михайлов, приоритетом в работе новой структуры станет информационное содействие интеграционным процессам. Решение принято на общем собрании высшего органа этой организации, которое прошло в онлайн-формате на площадке ТАСС в пятницу.

"Предлагаем утвердить создание медиасовета нашей Ассамблеи. Предлагаем утвердить председателем медиасовета Михайлова Сергея Владимировича, генерального директора информационного агентства ТАСС", - сообщил генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов.

Состав медиасовета будет сформирован решением председателя на срок четырех лет. В числе задач новой структуры - формирование информационной стратегии Ассамблеи, обеспечение ее взаимодействия со СМИ, а также координация информационной, издательской и просветительской функций организации. Планируется, что в медиасовет войдут представители средств массовой информации, известные деятели науки, образования, культуры, предприниматели, руководители органов государственной власти, лидеры общественных организаций.

"Одна из ключевых задач Ассамблеи народов Евразии - создание широкой коммуникационной площадки для укрепления согласия и единства евразийских народов. Поэтому главным приоритетом в работе медиасовета станет информационное содействие интеграционным процессам в самых разных форматах. Со многими коллегами на евразийском пространстве мы давно и плодотворно сотрудничаем, вместе ищем новые пути развития наших медиа и осваиваем новые технологии. Я убежден, что одна из ключевых международных задач СМИ - укреплять доверие между народами, а не разрушать его. В рамках этой задачи сегодня перед информационной отраслью наших стран стоят новые серьезные вызовы, и я убежден, что в рамках медиасовета мы сумеем выработать консолидированные ответы на них", - прокомментировал ТАСС создание новой структуры Михайлов.

Ассамблея народов Евразии, созданная в мае 2017 года в Москве, объединяет сегодня представителей неправительственных организаций из 45 стран. За прошедшие четыре года она зарекомендовала себя как международная площадка, утверждающая идеологию мира, благожелательного добрососедства между народами посредством многостороннего сотрудничества и общественной дипломатии. Ассамблея сотрудничает с крупнейшими международными организациями: ООН, ЮНЕСКО, ШОС, БРИКС и АСЕАН.