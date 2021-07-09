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Власти выплатят по 1 млн рублей 15 многодетным семьям Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вручил медаль "Родительская доблесть" семьям, ведущим здоровый образ жизни, активно участвующим в общественной жизни региона

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Медаль "Родительская доблесть" получили 15 семей Краснодарского края. Вместе с медалью им выплатят по 1 млн рублей, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев у себя в Telegram-канале в пятницу .

"На торжественной церемонии, посвященной Дню семьи, любви и верности, вручил награды многодетным семьям Кубани. Медаль "Родительская доблесть" получили 15 семей. <...> Вместе с заслуженной наградой семьям выплатим по миллиону рублей", - написал губернатор.

По его словам, это родители и дети, ведущие здоровый образ жизни, активно участвующие в общественной жизни региона.

День семьи, любви и верности официально отмечается в России 8 июля. Праздник был учрежден в 2008 году при поддержке президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой. Символом Дня семьи, любви и верности выбрана ромашка - полевой цветок, символизирующий чистоту отношений, любовь и верность.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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