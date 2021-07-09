Режим повышенной готовности в связи с пандемией продлен в Коми до 16 августа

СЫКТЫВКАР, 9 июля. /ТАСС/. Глава Республики Коми Владимир Уйба продлил действие режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции до 16 августа этого года, в регионе по-прежнему запрещены культурно-массовые мероприятия, ночные клубы и дискотеки. Соответствующие изменения внесены в указ главы региона, который размещен на региональном портале правовой информации.

Исходя из текста документа, режим повышенной готовности, который действовал до 30 июля 2021 года, продлен до 16 августа 2021 года со всеми действующими ограничениями. Кроме того, дано поручение Минздраву Коми организовать введенную в регионе обязательную вакцинацию ряда категорий граждан.

"Министерству здравоохранения республики определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных пунктах, бригадах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований постановления [главного санитарного врача республики об обязательной вакцинации]", - говорится в тексте указа.

Согласно постановлению главного санитарного врача, руководителям компаний, сотрудники которых подлежат обязательной вакцинации, нужно организовать прививки первым компонентом до 6 августа, завершить иммунизацию - до 27 августа. Под обязательную вакцинацию попадают должностные лица и работники организаций, чья деятельность связана с общественным питанием, воспитанием и обучением детей, коммунальным, транспортным и бытовым обслуживанием населения, сотрудники медицинских, финансовых организаций, МФЦ, почтовой службы, учреждений культуры, досуга и спорта, а также государственные и муниципальные служащие. К этим категориям в Коми относятся порядка 94 тыс. человек. За умышленный отказ от вакцинации компаниям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и угроза закрытия на три месяца.

В республике первым компонентом привиты уже более 149 тыс. человек, завершили иммунизацию более 110 тыс. человек. В Коми также ожидается поставка партии вакцины в количестве 40 тыс. доз.

На 9 июля в регионе выявлено 48 969 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 284 человека. Выздоровели 45 414 человек, умерли 1 065 человек, в том числе семь пациентов за сутки.