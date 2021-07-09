На Кубе разрешили экстренное применение местной вакцины от коронавируса Abdala

ГАВАНА, 9 июля. /ТАСС/. Центр государственного контроля за лекарствами, оборудованием и медицинскими приборами (CECMED) Кубы разрешил экстренное применение вакцины от коронавируса Abdala, которая была разработана местными специалистами. Об этом в пятницу сообщается на сайте регулятора.

"CECMED сегодня принял решение предоставить разрешение на экстренное использование кубинской вакцины Abdala, разработанной Центром генной инженерии и биотехнологии", - отмечается в заявлении.

Во второй половине июня Куба объявила о завершении клинических испытаний препарата, его эффективность составила 92,28%. К настоящему моменту в рамках клинических исследований вакцинами против коронавируса местного производства Abdala и Soberana 02 привито около 1,6 млн человек. Власти Кубы планируют провести вакцинацию всего населения республики до конца года.

Первые три случая заражения коронавирусом на Кубе были подтверждены 11 марта 2020 года. По официальным данным, на острове выявили более 224 тыс. случаев инфицирования, 1 459 человек умерли, выздоровели более 198 тыс. пациентов. В последние недели наблюдается серьезный рост числа случаев инфицирования, в июле Куба уже шесть раз обновляла суточный антирекорд по числу заразившихся.