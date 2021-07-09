Постпред РФ при ОЗХО заявил, что Запад не оставляет тему с отравлением Навального

ГААГА, 9 июля. /ТАСС/. Западные страны не собираются прекращать поднимать на площадке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вопрос о мнимом отравлении Алексея Навального. Уверенность в этом выразил в пятницу в беседе с ТАСС постпред РФ при организации Александр Шульгин, подводя итоги прошедшей 6-9 июля сессии исполнительного совета организации.

"Не обошлось в этот раз и без обсуждения вопроса о мнимом отравлении Навального, - отметил он. - Подобная антироссийская риторика, по-видимому, уже плотно осела в умах евронатовцев и их сподвижников. Судя по тому, что из раза в раз на всех последних заседаниях руководящих органов ОЗХО повторяется одно и то же, отступать в ближайшее время они от нее не намерены".

"С целью парирования данных провокационных вбросов пытаемся достучаться до тех делегаций, которые еще способны высказывать самостоятельное мнение и не следовать в фарватере США и их союзников, - заметил Шульгин. - Объясняем на конкретных примерах, что, допустим, те же ФРГ, Франция и Швеция до сих пор так и не дали ни единого содержательного ответа на многочисленные запросы, направленные Генпрокуратурой России. Остались неудовлетворенными и официальные обращения Российской Федерации по Конвенции о запрещении химического оружия".

По словам постпреда, "несостоятельность этого дела налицо". "Не буду вдаваться в детали, но один факт того, что в проекте доклада ОЗХО о выполнении Конвенции о запрещении химического оружия в 2020 году Техсекретариат указал, что направил группу экспертов для оказания техпомощи ФРГ в связи с подозрением на отравление российского гражданина аж 20 августа прошлого года (когда Навальный еще находился на борту самолета Москва - Томск - прим. ТАСС) говорит сам за себя, - заметил он. - Еще большее недоумение вызвало то, что после наших замечаний в этой связи на сессии Исполсовета, Техсекретариат, готовивший документ, предпочел отмолчаться, и лишь делегация Германии попыталась оправдаться за якобы допущенную "техническую ошибку". Все это вызывает немало вопросов. Будем разбираться".

Кроме того, Шульгин затронул и тему несостоявшейся поездки экспертов ОЗХО в Россию для сотрудничества по делу Навального, возложив ответственность на Техсекретариат за то, что визит так и не состоялся.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября того же года выступило с утверждением, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.