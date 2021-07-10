Эксперт: находиться на солнце без солнцезащитных очков безопасно до двух часов в день

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Находиться на солнце без солнцезащитных очков безопасно для глаз не более двух часов в день. При этом темные очки без специального защитного покрытия не защищают глаз от попадания ультрафиолета, а наоборот пропускают вглубь глаза больше солнечного излучения, приводя к преждевременному старению глаза, сообщила ТАСС офтальмолог, доктор медицинских наук, руководитель группы клиник "Клиники доктора Шиловой" Татьяна Шилова.

"Мы, офтальмологи, считаем, что на солнце безопасно находиться без защиты глаз до двух часов в день. Более долгое нахождение приводит к раннему старению глаза и повреждению сетчатки", - рассказала она.

Ультрафиолетовое и инфракрасное излучение

Солнечные лучи - проблема не только сезонная, но также актуальная и зимой в солнечные дни, отметила эксперт. Так, в условиях, где повышена инсоляция, например в горах, носить солнцезащитные очки нужно как защиту от чрезмерного солнечного излучения, так как в нем есть ультрафиолетовая и инфракрасная части, особенно опасные для глаз.

"Мы не видим ультрафиолет, тогда как он глубоко проникает внутрь глаза. Ультрафиолетовые лучи в большей части повреждают поверхность глаза - роговицу, хрусталик. Поэтому зоны географических широт, наиболее подверженные ультрафиолетовому излучению, называют "поясом катаракты", потому что у живущих в этой части планеты людей в более раннем возрасте появляется катаракта. Таким образом, чрезмерный солнечный свет старит наши глаза, раньше появляются заболевания, характерные для более старого возраста", - добавила Шилова.

По ее словам катаракта является обратимой проблемой, и хирурги с ней справляются, но тем не менее естественный хрусталик у людей до 60 лет играет не только защитную функцию, но и обеспечивает хорошее зрение вдали и вблизи. "Ранняя катаракта приводит к необходимости замены хрусталика на искусственный, поэтому какой бы эффективностью он ни обладал, он все равно будет хуже естественного", - добавила она.

Инфракрасное излучение опасно для сетчатки глаза, пояснила эксперт. "Солнечный свет, содержащий инфракрасные длинноволновые лучи, повреждает сетчатку - более глубокую структуру глаза - ту часть, которой мы смотрим. Она подобна пленке фотоаппарата, воспринимающей свет. Если она повреждается, то человек утрачивает зрение. Ранние формы дистрофии сетчатки в том числе связаны с солнечным излучение, поэтому офтальмологи рекомендуют использовать солнцезащитные очки", - подчеркнула она.

Темные очки без защитного покрытия

Офтальмолог рассказала, что глаз человека обладает защитным механизмом от солнечных лучей: зрачок сужается в светлое время суток, пропуская тем самым как можно меньше света вглубь глаза, и расширяется в темное время суток, ослабляя этот защитный механизм.

"Природой этот механизм был создан, но природа создавала человека, когда озоновый слой был потолще, и намного меньше вредного излучения попадало внутрь глаза, таким образом естественного защитного механизма глаза хватало", - добавила Шилова.

Именно поэтому носить темные солнцезащитные очки, являющиеся элементом декора, но не имеющие защитного покрытия, опасно. "При темной линзе зрачок, ощущая внешнюю темноту, расширяется, естественный защитный механизм не срабатывает, и через незащищенную линзу попадает излучение, причиняя глазу еще больше вреда. Так, мы сами даже усиливаем это и без того опасное излучение", - рассказала профессор.

Ношение незащищенных темных очков приводит к повреждению сетчатки и роговицы глаза, появлению заболеваний, характерных в более позднем возрасте и не всегда обратимых, подчеркнула она.

Как выбрать солнцезащитные очки

При выборе солнцезащитных очков нужно учитывать степень защиты от ультрафиолета и уровень затемнения. "Необходимо использовать солнцезащитные очки с ультрафиолетовым спектром, отсекающим ультрафиолетовый свет. Они не обязательно должны быть темного цвета, хотя нередко создается иллюзия, что темные черные очки лучше защищают глаза от солнечного света. Но это не так. Ультрафиолетовая защита может быть и в прозрачной очковой линзе. Спектр, отсекающий ультрафиолет, указывается в маркировке на дужке оправы. Это могут быть цифры 380-400 - длина лучей, которые отсекаются при прохождении через линзу", - пояснила профессор.

Для ношения солнцезащитных очков в городской среде маркировка уровня защиты может быть более низкой, а для нахождения на море и в горах нужна более высокая степень защиты: цифра на маркировке должна быть не менее 400.

"То, что мы называем степенью затемнения, обеспечивает нам комфорт. И есть четыре категории затемнения очковой линзы, на качественных очках они обязательно указываются. Цифры 1-2 означают, что очки подходят для ношения в городской среде, 3-4 подходят для длительного нахождения на солнце", - отметила Шилова.

Профессор добавила, что оправа очков обязательно должна быть широкой, чтобы косые солнечные лучи также не могли проникнуть в глаз. Очки являются средством защиты, а не только декоративным элементом, поэтому также не стоит выбирать очки с розовыми и голубыми линзами, не обеспечивающими защиту.

"Стекло полностью задерживает ультрафиолетовые лучи, но сегодня мы перешли на пластик. Однако пластиковая линза должна содержать определенное покрытие. Поэтому, когда в оптике вы выбираете очки, нужно прислушаться к консультанту. Мы рекомендуем покупать очки в проверенных местах, а не в непрофессиональных магазинах и недостоверных точках", - заключила она.