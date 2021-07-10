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Пандемия COVID-19

В Крыму за сутки выявили более 350 случаев заражения коронавирусом

С начала пандемии общее число заражений в республике превысило 50 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Крыму за сутки составило 357, из них четыре выявлены у приехавших из-за рубежа. Об этом в субботу сообщил на своей странице в "ВКонтакте" глава региона Сергей Аксенов.

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"За 9 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 357 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 67 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, четыре случая завозные из-за рубежа", - написал Аксенов.

Он уточнил, что количество выздоровевших за сутки составляет 227. Общее число выздоровевших - более 45 тыс. человек. За сутки лабораториями на новую коронавирусную инфекцию обследовано 5 067 человек, отметил Аксенов.

Свыше 300 заразившихся в сутки фиксируется в Крыму с 1 июля. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии общее число заражений в республике превысило 50 тыс.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. В Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште запрещены дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запрещено проведение выпускных вечеров.

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