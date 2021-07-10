Кузнецова предложила работодателям учитывать волонтерскую практику сотрудников

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова поддерживает инициативу поощрять людей, которые занимаются волонтерством, в том числе учитывать их добровольческую деятельность работодателями при трудоустройстве. Кроме того, она считает необходимым разработать ряд других поощрений, сообщила в субботу во время встречи с волонтерами Амурской области Кузнецова.

"Все-таки со стороны государства, может быть, даже коммерческих организаций эту ноту благотворительности и помощи, настоящей помощи, нужно поддерживать. Например, предоставление скидок в магазине, начиная от простых личных решений руководителя: что я оценю то, что люди реализуют важную миссию в этом мире. И заканчивая какими-то серьезными шагами в части принятия к информации вопросов - то, что есть волонтерская практика, может быть учтено при приеме на работу как дополнительные знания того, что человек искренен. Например, при приеме на госслужбу", - сказала Кузнецова.

Среди примеров поощрений за волонтерскую деятельность Кузнецова назвала льготные формы проезда, возможность парковки автомобилей вблизи определенных объектов для удобства волонтерской деятельности. "На самом деле большое значение этих различных форм поддержки в том, что государство признает значимость [волонтерской] деятельности", - заключила Кузнецова.