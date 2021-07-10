В Литве установили первые 500 м ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией

ВИЛЬНЮС, 10 июля. /ТАСС/. Первые 500 м ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией, через которую в Литву с территории соседней страны с начала июня массово проникают нелегальные мигранты из государств Азии, построены балтийской республикой. Об этом в субботу в эфире национального радио LRT сообщил командир инженерного батальона имени Юозаса Виткуса полковник-лейтенант Павелас Елькинас.

"Первый участок ограждения протяженностью 500 м в зоне ответственности пограничной заставы в Друскининкай установлен", - сказал он. Дальнейшие работы на следующей неделе, по словам командира инженерного батальона, пока не запланированы.

Как отметил Елькинас, проволочное ограждение, установленное армией, преодолеть без спецсредств невозможно. "Нужны ножницы, кусачки, можно для разрушения ограждения применить взрывчатые вещества", - сказал он, выразив надежду, что оказавшиеся перед этим препятствием нелегальные мигранты будут вынуждены отказаться от намерения проникнуть на территорию Литвы.

Забор из колючей проволоки, который начали устанавливать в пятницу на участках границы протяженностью около 550 км, станет частью планируемого физического барьера на пути нелегальных мигрантов. На строительство проволочного ограждения правительство выделило из своего резерва €4,8 млн. МВД Литвы считает необходимым построить на границе и стену. Стоимость возведения стены может составить около €41 млн.

Внешняя граница ЕС

На территорию Литвы приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Белоруссией (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами. Помимо технических средств (датчиков движения, термовизоров, видеокамер), которыми оснащаются эти пограничные зоны, Литва на сухопутном участке границы с Калининградской областью РФ построила в 2018 году проволочный забор высотой два метра с дополнительными средствами электронного контроля. В дальнейших планах было возведение заграждения на границе с Белоруссией, но они до сих пор не были реализованы. Около 60% этой границы физическим барьером не оснащены.

С начала года в Литве задержаны 1 577 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Кабмин 2 июля в связи с миграционным кризисом объявил в стране режим чрезвычайной ситуации.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.