Мастер-план развития курорта "Нальчик" включит в себя четыре кластера

НАЛЬЧИК, 10 июля. /ТАСС/. Развитие территории курорта федерального значения "Нальчик" учтет все туристические приоритеты, проект может быть реализован быстро. Об этом в субботу рассказала генеральный директор ООО РТДА (разработчики мастер-плана курортной зоны Нальчика - прим. ТАСС) Марина Лепешкина, представляя мастер-план полпреду президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрию Чайке и главе КБР Казбеку Кокову.

"Нальчик с его запасами - с его минеральными, термальными водами, грязями и в том числе с возможностью получения дополнительных видов отдыха примерно в часе езды от города - это уникальнейший курорт. И то, что руководство республики и города заказало проект развития огромной территории - 380 га курортной зоны - это уникальный проект для РФ", - рассказала Лепешкина.

Гендиректор подчеркнула, что разработанный мастер-план - это стратегия развития, которая перейдет в градостроительный документ. "Мы проанализировали не только город, но и прилегающие территории, чтобы показать каким образом Нальчик может быть центром КБР, из которого люди разъезжаются. В том числе для того, чтобы получить дополнительные впечатления. Все приоритеты развития туризма также были учтены и это говорит о том, что у Нальчика есть шанс реализовать этот проект достаточно быстро", - сказала она.

Лепешкина отметила, что определено четыре основных кластера, которые требуют развития - это сам курортный парк, главная площадь, променада и бульвар, соединяющий сейчас разрозненные территории. "И по каждому кластеру мы сделали мастер-план", - сказала она, отметив, что пока завершен первый этап работы, на следующем будет разработан проект планировки территории.

В свою очередь полномочный представитель президента РФ в СКФО отметил большой интерес туристов к Северному Кавказу и подчеркнул необходимость привлечения частных инвесторов в округ в целом и в КБР в частности. "Наша задача - привлечь инвесторов сюда. Прежде всего - частных инвесторов. <...> КБР - это одно из тех мест, где можно двигаться вперед", - сказал он.

Глава республики отметил, что в Кабардино-Балкарии растет число туристов. Так, по его словам, по итогам первого полугодия турпоток в КБР вырос на 35% относительно аналогичного периода 2019 года и на 70% - по сравнению с первым полугодием 2020 года. "Мы планируем, что в этом году у нас будет порядка 600 тыс. туристов", - сказал Коков.

О курорте "Нальчик"

Бальнеологический и климатический курорт федерального значения "Нальчик" специализируется в лечении и профилактике болезней системы кровообращения и нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов пищеварения, мочеполовой системы, болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ, а также болезней кожи и подкожной клетчатки. В 2020 году, несмотря на ограничения, республику посетили 540 тыс. человек, большинство из которых предпочли отдых в Приэльбрусье.