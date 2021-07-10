Евразийский форум казачьей молодежи открылся в КБР

НАЛЬЧИК, 10 июля. /ТАСС/. Юбилейный пятый Евразийский форум казачьей молодежи "Казачье единство - 2021" открылся в субботу в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) и собрал более 130 человек со всей страны, передает корреспондент ТАСС.

На мероприятии присутствовали полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, войсковой атаман Терского казачьего войска Виталий Кузнецов, глава КБР Казбек Коков.

"Сюда приехали представители молодежи практически из всех войсковых казачьих обществ России, чтобы еще раз показать и доказать, что казачество стремится к единству. И, опираясь на славные традиции своих предков, достойно воспитывает новое поколение настоящих граждан страны и истинных патриотов", - сказал Чайка, выступая перед собравшимися.

В свою очередь, глава КБР подчеркнул, что в республике выстроено конструктивное и взаимоуважительное взаимодействие с казачеством. "Органы власти республики оказывали, будут оказывать всемерную поддержку нашим казачьим обществам. Программа форума обширна, включает цикл просветительских, культурных, экскурсионных и общественно-значимых мероприятий в муниципальных образованиях республики. Уверен, это даст возможность участникам форума почувствовать пульс Кабардино-Балкарии, ознакомиться с культурой и традициями народов, проживающих в республике", - сказал Коков.

Перед открытием мероприятия представители казачьей молодежи рассказали гостям форума про мобильный мультимедийный музей истории казачества, про казачьи полевые сборы на приз атамана Терско-Малкинского казачьего общества, про ресурсный центр терского казачества и другие проекты.

После официальной части открытия перед участниками и гостями форума выступили государственный ансамбль песни и пляски терских казаков, государственный академический ансамбль танца "Кабардинка", солисты государственного музыкального театра КБР и государственного фольклорно-этнографического ансамбля танца "Балкария".

Юбилейный пятый Евразийский форум казачьей молодежи "Казачье единство - 2021" впервые проходит в Кабардино-Балкарской Республике с 10 по 15 июля.