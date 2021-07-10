В РПЦ заявили, что не против внедрения новых методов лечения бесплодия

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Русская православная церковь не выступает против появления и применения новых методов лечения бесплодия, но пока обсуждает вопрос об отношении к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО), заявил в эфире телеканала "Россия-24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Православная церковь не выступает в принципе против биотехнологий и не выступает против того, чтобы, например, возникали и применялись новые способы лечения бесплодия. Мы, в том числе внутри православной церкви, сейчас обсуждаем вопрос об отношении к ЭКО. Пока точка в обсуждении этом не поставлена", - сказал он.

Он напомнил, что в Русской православной церкви создана и работает специальная комиссия по биоэтике, которая занимается данными вопросами. В ее состав входят как священнослужители, так и светские эксперты высокого уровня. В рамках комиссии ее участники будут обсуждать вопросы, затронутые в документе, принятом РПЦ в 2000 году, - "Основы социальной концепции", касающиеся в том числе развития цифровых и биологических технологий.

"Биоэтика развивается, и она требует новых и новых ответов церкви", - пояснил митрополит.