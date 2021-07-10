В Татарстане более 2,3 тыс. соцобъектов подключат к быстрому интернету до ноября

ТАСС, 10 июля. Власти Татарстана планируют подключить к высокоскоростному интернету 2 347 социально значимых объектов в республике до конца октября. Об этом сообщается в субботу на сайте президента Татарстана.

"В Татарстане в 2021 году будут подключены к высокоскоростному интернету 2 347 социально значимых объектов", - говорится в сообщении.

Как рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Айрат Хайруллин, специалисты проложат 1 600 км волоконно-оптических линий связи. В рамках проекта подключения социально значимых объектов к "оптике" подключат 305 населенных пунктов. Высокоскоростной интернет появится в 1 241 фельдшерско-акушерском пункте, 470 органах местного самоуправления, 466 объектах культуры, 107 пожарных частях, 43 объектах Росгвардии и 19 участковых пунктах полиции. При этом порядка двух тыс. объектов планируют подключить уже к 30 августа, остальные - до 31 октября.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что все социальные объекты в стране до конца года будут обеспечены подключением к интернету.