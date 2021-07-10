Власти Кубы увеличили до двух недель срок изоляции прибывающих из-за границы

ГАВАНА, 10 июля. /ТАСС/. Руководство Кубы ужесточило ограничения для прибывающих в республику из-за рубежа по причине ухудшающейся эпидемиологической обстановки на острове. Самостоятельно путешествующие иностранные туристы и граждане Кубы должны будут находится в изоляции 14 дней после приезда, сообщает в субботу агентство Prensa Latina со ссылкой на директора департамента эпидемиологии кубинского Минздрава Франсиско Дурана.

Отмечается, что ранее срок обязательной изоляции в обсерваторах или отелях составлял семь дней. Дуран также привел в пример опыт ряда стран, в которых обязательная изоляция длится до трех недель. Кроме того, он отметил, что необходимо принятие ограничений по количеству багажа на одного пассажира самолета.

В отношении туристов, приезжающих на курорты по путевкам, норма не действует. По прилете путешественникам делают ПЦР-тест на коронавирус, и если его результат положительный, туриста изолируют до того момента, пока анализ не даст отрицательный результат.

С середины прошлой недели на курорте Варадеро в изоляции на несколько дней оказались более 150 российских туристов, большая часть изолированных граждан РФ заявляла об отсутствии симптомов заражения, а также о сделанных ранее на родине прививках и анализах перед вылетом, которые дали отрицательный результат. После повторных экспресс-тестов большинство россиян были выпущены из изоляции, консульство РФ в Гаване заявило об очевидности технических проблем в лаборатории курорта.

По официальным данным, на острове выявили более 231 тыс. случаев инфицирования, более 1,4 тыс. человек умерли. В последние недели наблюдается серьезный рост числа случаев инфицирования, в июле Куба уже семь раз обновляла суточный антирекорд по числу заразившихся.