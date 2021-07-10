На Украине восстановили движение поездов после схода с рельсов товарного поезда

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Украинские железнодорожники завершили восстановительные работы на участке в Киевской области после того, как в субботу утром там сошел с рельсов товарный поезд. Об этом сообщила компания "Укрзализныця" ("Украинская железная дорога") на своей странице в Facebook.

"Укрзализныця" завершила восстановление инфраструктуры на участке Васильков - Боярка (населенные пункты в Киевской области), где сегодня сошел с рельсов товарный поезд. Около 19:30 железнодорожники установили опору и вернули под напряжение контактную сеть", - говорится в сообщении.

Уточняется, что участок железной дороги полностью открыт для движения поездов, однако они все еще могут отставать от расписания. "Сейчас еще возможны задержки некоторых пассажирских поездов", - признали в компании.

Утром в субботу в результате того, что под Киевом сошел с рельсов товарный состав, на западном направлении возникла задержка в движении более десятка пассажирских поездов. По причине аварии были разрушены опоры контактной сети.